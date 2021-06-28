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В центре «Вектор» рассказали о лямбда-штамме коронавируса в России
28 июня, 2021 15:30
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Случаев заражения лямбда-штаммом коронавируса в РФ не отмечено. Об этом сообщили в центре «Вектор».
Заражений штаммом «лямбда», который впервые был выявлен в Перу, распространился по Латинской Америке, а затем зафиксирован в Европе, в России не отмечено, сообщили в центре.
Ранее 6 случаев заражения лямбда-штаммом выявили в Великобритании. В числе симптомов нового варианта коронавируса медики отмечают высокую температуру, непрерывный кашель и потерю или изменение обоняния и вкуса, пишет «РИА Новости».
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