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В Швейцарии сторонники однополых браков побеждают на референдуме
26 сентября, 2021 17:14
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Pixabay
В Швейцарии сегодня, 26 сентября проводится референдум о легализации однополых браков. По предварительным данным, большинство граждан поддержат инициативу.
Предварительные прогнозы показали, что за легализацию инициативы «брак для всех» высказались 64% швейцарцев. Закон позволит однополым парам заключать брак и усыновлять детей. Также лесбийским парам будет разрешено заводить детей с помощью донорской спермы, пишет «РИА Новости».
Оформлять однополые отношения как зарегистрированное партнерство в Швейцарии разрешено с 2007 года. Однако существовали ограничения - например, нельзя было усыновлять детей.
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