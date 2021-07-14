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Дмитрий Песков дал однозначный ответ по поводу признания однополых браков в России
14 июля, 2021 16:41
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Peter Kneffel/dpa/Global Look press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) узаконить однополые браки в России.
По словам Пескова, в Кремле не считают необходимым искать какую-либо «компромиссную форму» для регистрации однополых браков в России. Он подчеркнул, что у нас есть абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютное большинство граждан РФ, которые такую позицию поддерживают.
Песков также отметил, что президент России Владимир Путин ориентируется на большинство россиян и на Основной̆ закон РФ, пишет «ПолитЭксперт».
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