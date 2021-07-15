Новости – Политика
Политика
Две непокорные страны через суд заставят соблюдать права ЛГБТ
15 июля, 2021 15:37
1 мин
1 мин
Gregor Fischer/dpa/Global Look press
Венгрии и Польше дали 2 месяца, чтобы ответить на претензии Еврокомиссии по мерам в отношении ЛГБТ. Если ответа не последует - комиссия намерена идти в суд.
В противном случае европейская комиссия пригрозила подать в суд на эти две страны с обвинением в нарушении прав представителей ЛГБТ-сообществ.
Претензии к Венгрии предъявляются из-за закона об ограничении гей-пропаганды среди подростков. Польша вызвала недовольство тем, что несколько регионов страны объявили себя «зонами, свободными от ЛГБТ», сообщает «RT».
Дмитрий Песков дал однозначный ответ по поводу признания однополых браков в России.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку