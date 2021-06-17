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Люди
В Подмосковье бьют тревогу из-за ситуации с коронавирусом
17 июня, 2021 15:28
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В Московской области за последнюю неделю в 2 раза увеличилось количество вызовов скорой помощи. На 70% выросло число госпитализации пациентов.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, в регионе пришлось увеличить число больничных коек для заразившихся Covid-19. Отмечается, что участились случаи госпитализации пациентов в возрасте от 30 до 50 лет, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Андрей Воробьев поставил задачу массово отвакцинировать жителей Подмосковья.
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