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Люди
К непривитым подмосковным таксистам применят «жесткие» санкции
17 июня, 2021 12:23
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Московской области придумали, как бороться с нежеланием водителей такси и общественного транспорта прививаться от коронавируса. Об инициативе рассказал вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков
По его словам, водителей, которые не сделали прививку от коронавируса, не будут допускать к работе в Подмосковье. Каждому будут вручать уведомления о том, что нужно пройти вакцинацию.
Тресков отметил, что водители, не прошедшие вакцинацию, будут отключены агрегаторами от заказов, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Андрей Воробьев поставил задачу массово отвакцинировать жителей Подмосковья.
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