Андрей Воробьев поставил задачу массово отвакцинировать жителей Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства поставил задачу организовать массовую вакцинацию в регионе.
Воробьев, отметив важность прививок от коронавируса, призвал помогать людям с вакцинацией и отвечать на все связанные с этим вопросы.
Губернатор заявил, что в Подмосковье фиксируется рост выявленных случаев заболевания коронавирусом. Как следствие, увеличивается количество госпитализаций. Врачи работают «не покладая рук».
«Наша задача - организовать массовую вакцинацию». – приводит слова Воробьева «360».
Россиян ждет четвертая и пятая волна коронавируса.
Коронавирус мутирует активно и быстро приспосабливается. Те, кто был невосприимчив до этого к инфекции, начнут заражаться.
Об этом в интервью «Русской планете» заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Специалист также заявил, что достаточно было лишь соблюдать масочный режим и вести себя в общественных местах так, чтобы не заразиться коронавирусом. Однако люди расслабились и не соблюдали элементарных правил защиты от вируса.