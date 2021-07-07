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В НАСА спрогнозировали столкновение МКС с неопознанным объектом. Дмитрий Рогозин не испугался
7 июля, 2021 09:42
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Mission of Russia EU/via Globallookpress.com
По данным НАСА Международной космической станции (МКС) грозит столкновение с космическим мусором, которое произойдет 8 июля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что американцы зря паникуют.
В НАСА видят угрозу сближения с МКС с неопознанным объектом с умеренной долей вероятности и начинают нервничать. Российские специалисты согласны лишь в оценке расстояния, но угрозу столкновения не подтверждают, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Рогозин «перевел на русский язык»: в НАСА увидели угрозу сближения МКС с космическим мусором на минимальное расстояние - до 4,8 км. «Угроз не видим, продолжаем наблюдение», - прокомментировал он.
Дмитрий Рогозин «ждет» новые уголовные дела в ракетно-космической отрасли.
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