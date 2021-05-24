Дмитрий Рогозин раскритиковал выступление Илона Маска перед россиянами

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Выступление американского предпринимателя, основателя компании Tesla и главы SpaceX Илона Маска на марафоне «Новое знание» было несодержательным. Такое мнение высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Руководителя государственной корпорации не впечатлило выступление американского предпринимателя перед российскими студентами. По словам Рогозина, Маск не сказал ничего нового.

Рогозин назвал появление «заморского гостя» «эффектом вау», а само выступление несодержательным, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Маск выступил на российском марафоне «Новое знание» по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что на форуме «Новое Знание», перед россиянами выступили глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк и много других известных во всем мире людей. Зрителями стали более 5 млн человек.