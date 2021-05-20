Илон Маск выступит перед россиянами на форуме «Новое Знание»

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На форуме «Новое Знание», который пройдет с 20 по 22 мая в восьми российских городах, выступит американский предприниматель, основатель Tesla, глава компании SpaceX и просто миллиардер Илон Маск. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии мероприятия.

По словам Кириенко, за 3 дня марафона перед россиянами выступят глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк и много других известных во всем мире людей. Зрителями могут стать более 5 млн человек, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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