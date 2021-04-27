Илон Маск предупредил о неминуемых человеческих жертвах при полете на Марс

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Первый полет на Марс для многих участников закончится смертью. Некоторые из добровольцев могут умереть, даже не достигнув Красной планеты.

Американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск считает, что покорение Марса – миссия опасная, но при этом заманчивая. В опасное путешествие полетят лишь добровольцы, те, кто готов ко всем возможным рискам и с ними надо быть честными.

Маск также отметил, что желающих полететь на Красную планету уже очень много, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее Маск дал совет российским создателям ракет.