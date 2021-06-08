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Следствие
Дмитрий Рогозин «ждет» новые уголовные дела в ракетно-космической отрасли
8 июня, 2021 10:50
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Уголовные дела в ракетно-космической отрасли еще будут возбуждаться по «документам прошлых лет». Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, в настоящее время департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита «Роскосмоса» внимательно изучают документы за прошлые года.
В мае были завершены основные следственные действия по уголовному делу о хищении более 1 млрд рублей. Обвинения были предъявлены бывшему гендиректору ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимиру Солнцеву.
«Это явно не последнее дело», - цитирует «РИА Новости» Рогозина.
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