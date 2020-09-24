В Москве оценили возможность усиления ограничений из-за коронавируса

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Власти Москвы прокомментировали возможность введения дополнительных ограничительных мер из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

На вопрос о возможном введении дополнительных ограничений в пресс-службе мэра Москвы сообщили, что сейчас руководствуются теми мерами, которые уже были введены в столице, пишет «РИА Новости».

При этом за прошедшие сутки в Москве выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусом. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице отметили, что такое число заразившихся является максимальным с 23 июня.

Тем временем за нарушение масочно-перчаточного режима несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора.

Президент России Владимир Путин заявил ранее, что очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса. «Стоит только расслабиться - и ситуация может поменяться». В других странах уже вводятся жесткие ограничительные меры.