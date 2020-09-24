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«Стоит только расслабиться»: Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Дмитрий Байков
24 сентября, 2020 14:43
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фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции сказал, что учитывая ситуацию с коронавирусом, которая складывается во всем мире, расслабляться нельзя.

По словам Путина, очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса. «Стоит только расслабиться - и ситуация может поменяться». В других странах уже вводятся жесткие ограничительные меры.

Также Путин сказал, что благодаря принятым мерам в России ситуация получше, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что министр экономики Германии Петер Альтмайер и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас самоизолировались из-за коронавируса в один день.

темы
Россия
Владимир Путин
общество
коронавирус
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