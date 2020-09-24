Немецкие министры повально самоизолируются из-за коронавируса

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Министр экономики Германии Петер Альтмайер и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас самоизолировались из-за коронавируса в один день.

Альтмайер решил уйти на карантин после сообщении о заражении коронавирусом одного из сотрудников министра торговли страны Евросоюза, который был на текущей неделе в Берлине.

Маас назвал причину решения остаться дома на самоизоляции заболевание коронавирусом личного охранника главы МИД Германии, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что сотрудники ООН, возможно, смогут получить вакцину от коронавируса российского производства «Спутник V» бесплатно. Предложение о безвозмездной поставке лекарства в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН высказал президент России Владимир Путин