Владимир Путин предложил вакцину от коронавируса. ООН сказала спасибо

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Организация Объединенных Наций (ООН) выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за предложение передать ее сотрудникам российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой», - приводит слова российского лидера «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сотрудники ООН, возможно, смогут получить вакцину от коронавируса российского производства «Спутник V» бесплатно. Предложение о безвозмездной поставке лекарства в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН высказал президент России Владимир Путин.