kremlin.ru

Сотрудники ООН, возможно, смогут получить вакцину от коронавируса российского производства «Спутник V» бесплатно. Предложение о безвозмездной поставке лекарства в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН высказал президент России Владимир Путин.

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений», - заявил Путин.

Ранее в российские аптеки уже поступил препарат от коронавируса «Арепливир». Его цена составила 12 тысяч 320 рублей.