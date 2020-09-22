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Самым нуждающимся. Путин предложил бесплатно выдать ООН вакцину от COVID-19

Антон Мельников
22 сентября, 2020 20:08
1 мин
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kremlin.ru

Сотрудники ООН, возможно, смогут получить вакцину от коронавируса российского производства «Спутник V» бесплатно. Предложение о безвозмездной поставке лекарства в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН высказал президент России Владимир Путин.

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений», - заявил Путин.

Ранее в российские аптеки уже поступил препарат от коронавируса «Арепливир». Его цена составила 12 тысяч 320 рублей.

темы
Владимир Путин
ООН
коронавирус
вакцина
1 мин