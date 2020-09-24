В Москве закрывают ряд крупных магазинов
В Москве закрыли нескольких крупных магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия». Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По словам чиновника, за нарушение масочно-перчаточного режима несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора.
В данных магазинах полностью нарушен дезинфекционный режим, сотрудники обслуживают покупателей без масок и перчаток. Отсутствуют дезинфицирующие средства.
Срок закрытия отдельных магазинов определит суд, сообщает телеграм-канал «Mash».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса. «Стоит только расслабиться - и ситуация может поменяться».