В Москве закрывают ряд крупных магазинов

фото: Pixabay

В Москве закрыли нескольких крупных магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия». Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам чиновника, за нарушение масочно-перчаточного режима несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора.

В данных магазинах полностью нарушен дезинфекционный режим, сотрудники обслуживают покупателей без масок и перчаток. Отсутствуют дезинфицирующие средства.

Срок закрытия отдельных магазинов определит суд, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса. «Стоит только расслабиться - и ситуация может поменяться».