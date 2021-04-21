В Москве начались задержания ключевых сторонников Алексея Навального

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В Москве в районе метро «Автозаводская» задержали юриста ФБК (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

По словам адвоката, Соболь задержали сотрудники полиции и увезли, куда - пока неизвестно. Причина задержания на данный момент также неясна, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях.

Предупреждение распространили накануне планов сторонников оппозиционера Алексея Навального провести митинги 21 апреля. МВД призывает граждан не ходить в места, где будут проводится несогласованные протестные акции.

Силовики предупредили, что не допустят дестабилизации обстановки и предпримут для этого все необходимые меры.