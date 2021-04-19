«Крыса» слила базу данных зарегистрированных на митинг в поддержку Алексея Навального

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Соратник Алексея Навального Леонид Волков объяснил утечку базы данных тех, кто зарегистрировался на митинг в поддержку оппозиционера, действиями бывшего сотрудника ФБК (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Волкова, утечка данных, зарегистрировавшихся на предстоящий митинг «Свободу Навальному!», произошла через «крысу». 99 процентов хакерских атак происходят через инсайдера, который имел доступ к информации.

Волков не назвал имени сотрудника, а также его должность, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что Навальный подал в суд на покровскую исправительную колонию № 2, где он отбывает наказание. Об этом он написал в Instagram.

Причиной иска Навального стал запрет на чтение книг со стороны администрации колонии. По словам оппозиционера, сотрудники учреждения отказались выдать ему Коран, который он решил освоить. Книги, которые он привез с собой, сейчас «проверяют на экстремизм».