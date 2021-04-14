Рамзан Кадыров запретил Алексею Навальному трогать Коран

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров взмутился попыткой осужденного на 2,5 года оппозиционера Алексея Навального освоить Коран.

По словам Кадырова, Навальный - исламофоб, который пытается использовать Священное Писание в своих политических целях. Потом оппозиционер обязательно будет цитировать Коран для провокаций.

Глава Чеченской Республики напомнил, что Навальный выступал против строительства мечетей, а мусульманок в хиджабах называл «средневековыми дикарями».

Кадыров призвал администрацию покровской колонии, в которой отбывает наказание Навальный, пресечь попытки розжига межконфессиональной вражды, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Навальный подал в суд на покровскую исправительную колонию № 2, где он отбывает наказание. Об этом он написал в Instagram.

Причиной иска Навального стал запрет на чтение книг со стороны администрации колонии. По словам оппозиционера, сотрудники учреждения отказались выдать ему Коран, который он решил освоить.