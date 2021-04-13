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Рамзан Кадыров ушел в оплачиваемый отпуск

Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 16:07
1 мин
Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 16:07
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров убыл в ежегодный оплачиваемый отпуск. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Главы и Правительства ЧР.

«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 апреля 2021 года», - говорится в распоряжении Кадырова. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен председатель правительства региона Муслим Хучиев, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Кадыров заявил, что в республике не осталось террористов, которые числятся в федеральном розыске. Последние боевики были уничтожены 20 января на окраине села Катар-юрт.

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ТЕГИ
Рамзан Кадыров
Общество
Россия
Чеченская республика
Отпуск
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