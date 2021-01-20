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Рамзан Кадыров: В Чечне закончились террористы

Антон Мельников
20 января, 2021 18:46
1 мин
Антон Мельников
20 января, 2021 18:46
1 мин
Сайт главы Чеченской республики
Сайт главы Чеченской республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике не осталось террористов, которые числятся в федеральном розыске. Последние боевики были уничтожены 20 января на окраине села Катар-юрт.

«Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст», - заявил глава Чеченской Республики.

Он добавил, что есть боевики, которые покинули Чечню и давно находятся за пределами региона. При этом, он предупредил их и других возможных преступников о том, что они будут ликвидированы.

«Но если они либо кто-то другой захочет нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь!» — цитирует Кадырова «РБК».

Ранее глава Чечни сообщил, что в Республике ликвидировали 6 боевиков.

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Рамзан Кадыров
террористы
Чечня
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