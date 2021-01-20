Политика

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выложил фотографию отрубленной головы боевика Аслана Бютукаева в своем Telegram-канале. Он сопроводил снимок подписью: «С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!»

Кадыров сообщил, что бойцы полка полиции провели спецоперацию, финалом которой стала ликвидация шести боевиков. Среди них Аслан Батюкаев - он был фигурантом дела о теракте в Домодедово в 2011 году, когда погибли 37 человек.

По словам Кадырова, в курсе спецоперации был президент России Владимир Путин - он «лично вносил корректировки».

Путин позвонил Кадырову и поздравил с успешными меропряитиями по уничтожению банды. Он пообещал, что все участники операции будут представлены к наградам. Об этом написал «Царьград».

В июле Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии.