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Президент РФ перевел Рамзана Кадырова в Росгвардию и присвоил звание генерал-майора

Лилия Караева
23 июля, 2020 17:17
1 мин
Рамзан Кадыров
https://vk.com/ramzan

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоили звание генерал-майора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Кадыров рассказал, что глава государства зачитал указ во время телефонного разговора и поздравил с новым воинским званием.

«Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке «смирно», - написал глава Чечни в социальной сети «ВКонтакте».

Он выразил благодарность главнокомандующему войсками Национальной гвардии Виктору Золотову за перевод из структуры МВД в Росгвардию.

«Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте», - поделился Кадыров.

В 2009 году ему присвоили звание генерал-майора полиции.

Ранее чеченский лидер попал под санкции США за нарушение прав человека.

темы
Владимир Путин
Рамзан Кадыров
Росгвардия
указ
1 мин