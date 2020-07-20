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Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека

Антон Мельников
20 июля, 2020 18:37
1 мин
вывы
kremlin.ru

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров внесен в секционный список страны из-за «грубых нарушений прав человека».

Согласно заявлению Помпео, власти США обладают «обширной достоверной информацией» о том, что Кадыров несет ответственность «за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни».

Санкции коснуться не только самого Кадырова, но также его супруги и детей, отметил Помпео.

Госдепартамент США также заявил, что глава Чечни угрожал журналистам из-за освещения пандемии COVID-19, добавляет РБК.

Ранее Кадыров потребовал от главы Украины Владимира Зеленского подтверждения извинений двухлетней давности.

темы
США
санкции
Рамзан Кадыров
права человека
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