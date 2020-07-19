Кадыров требует от Зеленского подтверждения извинений двухлетней давности

Политика

Фото: Flickr

Глава Чечни Рамзан Кадыров требует от президента Украины Владимира Зеленского подтверждения извинений за ролик в передаче «ЧистоNews», где руководитель республики плачет. Речь идёт об интервью двухлетней давности в программе «В гостях у Дмитрия Гордона».

В беседе с ведущим глава Украины объясняет, что в один из выпусков передачи попал кадр, на котором Рамзан Кадыров плачет. По словам Зеленского, после этого выпуска ему позвонили и он принес извинения перед представителями «мусудьманского мира», чьи чувства могли быть задеты данными кадрами.

Спустя два года Рамзан Кадыров, не совсем понятно отчего, решил вспомнить об этом конфликте.

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого вы оскорбили!», — написал Кадыров в Telegram.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о попытках «дестабилизировать страну» через информнападки на чеченцев.