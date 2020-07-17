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Кадыров заявил о попытках «дестабилизировать страну» через информнападки на чеченцев

Анастасия Красильникова
17 июля, 2020 18:58
1 мин
Фото
Фото: kremlin.ru

Некие силы, желающие «дестабилизировать страну», все чаще совершают информационные атаки на чеченский народ, заявил глава Республики Рамзан Кадыров. Видеозапись заявления размешена на YouTube-канале «Грозный».

«Очевидно, что это продиктовано желанием дестабилизировать обстановку. Мы должны дать решительный отпор нашим врагам. Это не только задача властей и СМИ, но и гражданский долг каждого человека, который должен говорить правду всеми доступными способами», — уверен Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что вся актуальная информация по ситуации в Республики публикуется на ресурсах телекомпании «Грозный» и других местных СМИ. Кадыров призвал чиновников внимательнее следить за происходящим в Чечне.

Ранее Лондон заявил о попытке хаеров, финансируемых российскими властями, похитить данные британских, американских и канадских организаций, которые работают над вакциной от коронавируса.

темы
Рамзан Кадыров
Чечня
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Россия
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