Кадыров заявил о попытках «дестабилизировать страну» через информнападки на чеченцев

Политика

Фото: kremlin.ru

Некие силы, желающие «дестабилизировать страну», все чаще совершают информационные атаки на чеченский народ, заявил глава Республики Рамзан Кадыров. Видеозапись заявления размешена на YouTube-канале «Грозный».

«Очевидно, что это продиктовано желанием дестабилизировать обстановку. Мы должны дать решительный отпор нашим врагам. Это не только задача властей и СМИ, но и гражданский долг каждого человека, который должен говорить правду всеми доступными способами», — уверен Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что вся актуальная информация по ситуации в Республики публикуется на ресурсах телекомпании «Грозный» и других местных СМИ. Кадыров призвал чиновников внимательнее следить за происходящим в Чечне.

Ранее Лондон заявил о попытке хаеров, финансируемых российскими властями, похитить данные британских, американских и канадских организаций, которые работают над вакциной от коронавируса.