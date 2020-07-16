Кремлёвские хакеры пытались украсть иностранные данные о вакцине от COVID-19

Общество

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По словам представителей служб безопасности Великобритании, хакеры, финансируемые российскими властями, нацелились на британские, американские и канадские организации, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (правительственная организация) заявил, что фармацевтические компании и исследовательские группы становятся объектом атак хакерской группировки, известной как APT29. Центр кибербезопасности считает, что группировка «почти наверняка» является частью кремлевской разведки.

Агентство не сообщило, были ли атаки успешными, но отметило, что ни одно из исследований не было скомпрометировано.

The Guardian отмечет, что группировка APT29 также известна в хакерском сообществе под названиями «the Dukes» и «Cozy Bear». APT29 использует различные инструменты и методы для кражи информации, включая фишинговые письма и вредоносные программы.

Ранее стало известно, что хакеры взломали Twitter знаменитостей из США и разместили на страницах предложения заработать на биткоине.