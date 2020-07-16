В Twitter американских знаменитостей разместили мошенническую рекламу
Хакеры взломали Twitter знаменитостей из США и разместили на страницах предложения заработать на биткоине.
Злоумышленники предлагали «удвоение всех платежей». Объявления были опубликованы в аккаунтах основателя SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты США Джо Байдена и других. Также пострадал аккаунт экс-главы Белого дома Барака Обамы.
На этом фоне акции Twitter упали на 4% после закрытия торгов, пишет «Коммерсант».
Как сообщалось, в соцсети Twitter появилась возможность записывать голосовые сообщения и прикреплять их к твитам.
Пока функция доступна в iOS и запускается для ограниченной группы людей. Пользователь будет видеть значок в формы волны рядом со значком камеры при создании твита. При нажатии в нижней части экрана появится красная кнопка записи.