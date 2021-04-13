Алексей Навальный подал в суд на колонию из-за Корана

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Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на покровскую исправительную колонию № 2, где он отбывает наказание. Об этом он написал в Instagram.

Причиной иска Навального стал запрет на чтение книг со стороны администрации колонии. По словам оппозиционера, сотрудники учреждения отказались выдать ему Коран, который он решил освоить. Книги, которые он привез с собой, сейчас «проверяют на экстремизм».

Оппозиционер отметил, что и раньше читал Коран, но лишь «для галочки», не вдумываясь. Теперь он хочет лучше понимать ислам и мусульман, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что объявившего голодовку Навального перевели из медчасти обратно в отряд.

По словам Навального, администрация колонии угрожает ему принудительным кормлением.