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Алексей Навальный подал в суд на колонию из-за Корана

Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 14:15
1 мин
Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 14:15
1 мин
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press

Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на покровскую исправительную колонию № 2, где он отбывает наказание. Об этом он написал в Instagram.

Причиной иска Навального стал запрет на чтение книг со стороны администрации колонии. По словам оппозиционера, сотрудники учреждения отказались выдать ему Коран, который он решил освоить. Книги, которые он привез с собой, сейчас «проверяют на экстремизм».

Оппозиционер отметил, что и раньше читал Коран, но лишь «для галочки», не вдумываясь. Теперь он хочет лучше понимать ислам и мусульман, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что объявившего голодовку Навального перевели из медчасти обратно в отряд.

По словам Навального, администрация колонии угрожает ему принудительным кормлением.

Ранее по теме:  «Если он продолжит голодовку - его будут кормить внутривенно»
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Алексей Навальный
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Россия
Колония
Коран
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