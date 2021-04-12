Алексею Навальному грозят принудительным кормлением в колонии

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Объявившего голодовку в покровской ИК-2 политика Алексея Навального перевели из медчасти обратно в отряд.

По словам Навального, администрация колонии угрожает ему принудительным кормлением. Сторонники оппозиционера также сообщили, что с начала объявления голодовки он похудел на 8 кг, а с момента приезда в колонию - на 15 кг. Об этом говорится в его Twitter.

«Если он продолжит голодовку - его будут кормить внутривенно». Об этом в интервью «Русской планете» рассказала член Общественной палаты Мария Бутина, накануне побывавшая у заключенного.

Она также заявила, что арестант не испытывает на себе насильственных действий, рассказала о своем состоянии в американской тюрьме и объяснила зачем она вообще ездила в Покровскую колонию.