МВД отговаривает россиян от участия в несогласованных акциях

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МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Предупреждение распространили накануне планов сторонников оппозиционера Алексея Навального провести митинги 21 апреля. МВД призывает граждан не ходить в места, где будут проводится несогласованные протестные акции.

В МВД напомнили, что в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусом. Также в ведомстве не исключили провокаций со стороны деструктивно настроенных активистов, которые будут направлены на нарушение общественного порядка.

Силовики предупредили, что не допустят дестабилизации обстановки и предпримут для этого все необходимые меры, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

«Крыса» слила базу данных зарегистрированных на митинг в поддержку Алексея Навального.

Соратник Навального Леонид Волков объяснил утечку базы данных тех, кто зарегистрировался на митинг в поддержку оппозиционера.