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В Крыму оценили вероятность введения коронавирусных ограничений

Дмитрий Байков
15 апреля, 2021 09:19
1 мин
Дмитрий Байков
15 апреля, 2021 09:19
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Крыму внимательно следят за эпидемиологической ситуацией на полуострове. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По словам Константинова, рост числа заразившихся коронавирусом в Крыму настораживает. Особенно это плохо накануне открытия курортного сезона. На майские праздники ожидается массовый приезд отдыхающих.

Туристический бизнес играет большую роль для крымской экономики, но безопасностью пренебрегать никто не будет, сказал Константинов.

Власти Крыма внимательно следят за ситуацией с коронавирусом, пока введение ограничений не планируется, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

В Крыму уровень заболеваемости коронавирусом вырос в 2 раза.

Ранее по теме:  Наталья Поклонская позвала турок в Крым
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