В Крыму уровень заболеваемости коронавирусом вырос в 2 раза

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За прошедшие две недели апреля в Крыму удвоился рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По словам Пеньковской, за две последние недели уровень заболеваемости вырос почти в два раза. Ситуация требует особого контроля за соблюдением ношения масок со стороны органов муниципальной власти и самих граждан.

Она отметила закономерность между ослаблением контроля за использованием средств индивидуальной защиты и увеличением роста числа заразившихся коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы России Наталья Поклонская предложила властям Турции посетить Крым.

По словам Поклонской, политической элите Турции перед принятием решения об участии в саммите «Крымская платформа» стоит приехать на полуостров. Турецкая делегация смогла бы пообщаться с людьми, чтобы потом не чувствовать себя потом обманутыми.