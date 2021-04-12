Наталья Поклонская позвала турок в Крым

Политика

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская предложила властям Турции посетить Крым.

По словам Поклонской, политической элите Турции перед принятием решения об участии в саммите «Крымская платформа» стоит приехать на полуостров. Турецкая делегация смогла бы пообщаться с людьми, чтобы потом не чувствовать себя потом обманутыми.

Российский депутат выразила готовность лично организовать такую поездку и сопровождение турецких политиков в Крыму, пишет «РИА Новости».

Ранее в Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за введенные санкции, отметив, что никакие ограничения не способны остановить или помешать динамичному развитию полуострова.