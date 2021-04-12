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Политика
Наталья Поклонская позвала турок в Крым
12 апреля, 2021 09:56
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Kremlin.ru
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская предложила властям Турции посетить Крым.
По словам Поклонской, политической элите Турции перед принятием решения об участии в саммите «Крымская платформа» стоит приехать на полуостров. Турецкая делегация смогла бы пообщаться с людьми, чтобы потом не чувствовать себя потом обманутыми.
Российский депутат выразила готовность лично организовать такую поездку и сопровождение турецких политиков в Крыму, пишет «РИА Новости».
Ранее в Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за введенные санкции, отметив, что никакие ограничения не способны остановить или помешать динамичному развитию полуострова.
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