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В Крыму хотят штрафовать за иностранные слова в рекламе
10 июня, 2021 15:30
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Pixabay
Крымские депутаты предложили ввести федеральные штрафы за использование иностранных слов в рекламе. Инициатива призвана защитить русский язык от влияния иностранных заимствований.
Комиссия совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему России поддержала инициативу крымских депутатов о внесении изменений в федеральные законы «О рекламе».
Предусмотренный размер штрафа для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.
Таким образом запрет на использование иностранных слов в рекламе в России становится все реальнее, сообщает телеграм-канал «Крыминформ».
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В Крыму хотят штрафовать за иностранные слова в рекламе. В России призывы защищать русский язык от иностранных заимствований звучат все чаще. Вы согласны?
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