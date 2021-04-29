В Кремле оценили возможность продления нерабочих дней после 10 мая

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления нерабочих дней после 10 мая на фоне пандемии.

Журналисты спросили Пескова, обсуждают ли власти возможность продления нерабочих дней.

По словам Пескова, он не знает, есть ли планы продлить нерабочие дни после 10 мая, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». «Нет, мне неизвестно об этом», - ответил он журналистам.

Стало известно о планах Владимира Путина на майские праздники.