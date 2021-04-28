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В Кремле раскрыли планы Владимира Путина на Пасху
28 апреля, 2021 13:24
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Kremlin Pool/Global Look Press
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента России Владимира Путина на Пасху.
По словам Пескова, Путин планирует принять участие в пасхальной службе.
О том, какой храм посетит российский лидер Песков пообещал уточнить позже, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Стало известно о планах Владимира Путина на майские праздники.
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