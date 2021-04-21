Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от коронавируса

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о самочувствии президента России Владимира Путина после второй дозы вакцины от коронавируса.

По словам Пескова, российский лидер чувствует себя хорошо, после полученной второй дозы прививки.

Состояние президента «рабочее», - рассказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

Путин в ходе выступление с ежегодным посланием Федеральному собранию призвал всех россиян вакцинироваться от коронавируса.