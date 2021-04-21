Новости – Люди
Люди
Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от коронавируса
21 апреля, 2021 16:10
1 мин
1 мин
Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look press
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о самочувствии президента России Владимира Путина после второй дозы вакцины от коронавируса.
По словам Пескова, российский лидер чувствует себя хорошо, после полученной второй дозы прививки.
Состояние президента «рабочее», - рассказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».
Путин в ходе выступление с ежегодным посланием Федеральному собранию призвал всех россиян вакцинироваться от коронавируса.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку