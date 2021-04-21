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Владимир Путин призвал всех россиян вакцинироваться от коронавируса
21 апреля, 2021 12:28
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин в ходе выступление с ежегодным посланием Федеральному собранию призвал россиян вакцинироваться от коронавируса.
Путин указал на важность формирования коллективного иммунитета от коронавируса и призвал всех россиян сделать прививку. Он также отметил необходимость соблюдения мер предосторожности в условиях пандемии.
Мероприятие проходит 21 апреля в очном режиме в Центральном выставочном зале «Манеж».
Абсолютное большинство россиян будут следить за Посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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