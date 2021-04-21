Владимир Путин призвал всех россиян вакцинироваться от коронавируса

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Президент России Владимир Путин в ходе выступление с ежегодным посланием Федеральному собранию призвал россиян вакцинироваться от коронавируса.

Путин указал на важность формирования коллективного иммунитета от коронавируса и призвал всех россиян сделать прививку. Он также отметил необходимость соблюдения мер предосторожности в условиях пандемии.

Мероприятие проходит 21 апреля в очном режиме в Центральном выставочном зале «Манеж».

Абсолютное большинство россиян будут следить за Посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).