Стало известно о планах Владимира Путина на майские праздники

Политика

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на майские праздники.

По словам Пескова, обязанности президента, доклады ведомств, документооборот и вопросы, которые требуют немедленного решения, не подразумевают выходных дней, это работа в режиме нон-стоп.

Песков уточнил, что каких-либо публичных мероприятий на майские праздники у главы государства не запланировано, пишет «ПолитЭксперт».

Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от коронавируса.