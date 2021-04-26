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Политика
Стало известно о планах Владимира Путина на майские праздники
26 апреля, 2021 14:38
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на майские праздники.
По словам Пескова, обязанности президента, доклады ведомств, документооборот и вопросы, которые требуют немедленного решения, не подразумевают выходных дней, это работа в режиме нон-стоп.
Песков уточнил, что каких-либо публичных мероприятий на майские праздники у главы государства не запланировано, пишет «ПолитЭксперт».
Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от коронавируса.
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