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Стало известно о планах Владимира Путина на майские праздники

Дмитрий Байков
26 апреля, 2021 14:38
1 мин
Дмитрий Байков
26 апреля, 2021 14:38
1 мин
Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на майские праздники.

По словам Пескова, обязанности президента, доклады ведомств, документооборот и вопросы, которые требуют немедленного решения, не подразумевают выходных дней, это работа в режиме нон-стоп.

Песков уточнил, что каких-либо публичных мероприятий на майские праздники у главы государства не запланировано, пишет «ПолитЭксперт».

Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от коронавируса.

Ранее по теме:  У Владимира Зеленского «все идет» к встрече с Владимиром Путиным
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ТЕГИ
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Политика
Россия
Майские праздники
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