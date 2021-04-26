У Владимира Зеленского «все идет» к встрече с Владимиром Путиным

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все идет к тому, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится.

Зеленский рассказал, что он уже дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку согласовать дату и место мероприятия. «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится», - сказал украинский лидер.

В тоже время, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что говорить о деталях возможной встречи Путина и Зеленского пока преждевременно, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Владимир Зеленский приготовился к встрече с Владимиром Путиным где угодно.