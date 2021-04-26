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Политика
У Владимира Зеленского «все идет» к встрече с Владимиром Путиным
26 апреля, 2021 14:22
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все идет к тому, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится.
Зеленский рассказал, что он уже дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку согласовать дату и место мероприятия. «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится», - сказал украинский лидер.
В тоже время, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что говорить о деталях возможной встречи Путина и Зеленского пока преждевременно, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Владимир Зеленский приготовился к встрече с Владимиром Путиным где угодно.
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