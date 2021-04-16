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В Киеве испугались российских войск и опубликовали карту бомбоубежищ
16 апреля, 2021 02:37
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Alexander Rekun/Global Look Press
Карту с укрытиями для жителей Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного или военного характера опубликовал департамент муниципальной безопасности города.
Все места укрытия включили в Фонд гражданской защиты. В список попали станции метро, подвалы жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения, которые находятся глубоко под землей и где могут укрыться жители города в случае наступления ЧС, сказано в сообщении.
Для удобства горожан мэрия регулярно обновляет карту с адресами подземных укрытий.
Ранее стало известно, что Москва разместила у российско-украинской границы более 80 тысяч военных. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Ранее по теме: Российские войска останутся у украинской границы до осени
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