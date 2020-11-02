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В доме экс-министра здравоохранения Ростовской области Быковской провели обыски

Марьям Ибрагимова
2 ноября, 2020 14:28
1 мин
Фото: nduma.ru
Фото: nduma.ru

Дома у экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской провели обыск. Следователи сообщают, что данные действия проводятся в рамках расследования дела о гибели пациентов в ковидном госпитале городской больницы№20. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в больнице №20 скончались около 20 пациентов. Как передавали региональные СМИ, смерть наступила из-за проблем с подачей медицинского кислорода.

В рамках расследования дела обыски уже провели в городской администрации, в управлении горздрава, областного Минздрава, а также в доме бывшей главы горздрава Надежды Левицкой.

27 октября министр здравоохранения Татьяна Быковская подала в отставку в связи с выходом на пенсию. Своего поста лишилась и Надежда Левицкая.

темы
коронавирус
пациенты
Ростовская область
медицинский кислород
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