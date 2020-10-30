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Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в 20-ой городской больнице в Ростове-на-Дону скончались порядка 20 ковид-пациентов.

По данным источника «Интерфакса», в рамаках расследования этогт дела проходят обыски в городской администрации, а также управлении горздрава, областного Минздрава и по месту жительства бывшей главы горздрава Надежды Левицкой.

Власти пока никак не прокомментировали данную информацию.

Напомним, 12 октября в донской ковидной больнице №20 скончались порядка двух десятков человек, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По неподтвержденным данным, причиной гибели пациентов стала нехватка медицинского кислорода. 27 октября министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская подала в отставку «в связи с выходом на пенсию». Своего поста лишилась также Надежда Левицкая.