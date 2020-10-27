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Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую сняли с должности после скандала с недостатком кислорода для искусственной вентиляции легких в городской больнице №20. Правда, власти называют другую причину увольнения. О соответствующем решении сообщила пресс-служба губернатора региона.

«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская - по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», – говорится в сообщении.

Сейчас обязанности главы территориального минздрава выполняет заместитель министра по лечебной работе Александр Крат.

Кроме того, с поста руководителя городского управления здравоохранения Ростова-на-Дону сняли Надежду Левицкую.

Ранее сообщалось, что в 20-й горбольнице разом скончались 13 пациентов. По информации местных СМИ, это случилось из-за нехватки кислорода в аппаратах ИВЛ. В медучреждении не успели пополнить запасы газа. В ситуации разбирается Росздравнадзор по региону. Позже стало известно, что главврач медучреждения скончался здесь от коронавируса.