Фото: Яндекс.Карты

В Ростове-на-Дону умер главный врач скандальной городской больницы № 20 и депутат областного парламента Юрий Дронов. В начале месяца он попал в реанимацию с тяжелой формой коронавирусной инфекции, сообщает 161.RU.

Информацию о смерти Дронова подтвердили и начальник управления по информационной политике регионального заксобрания Геннадий Гордеев.

«Получается, себя не уберег. Он действительно болел коронавирусом с тяжелым поражением легких – это факт. Очень быстро у него, к сожалению, развивалась болезнь», – цитирует Гордеева Telegram-канал «Подъем».

Ранее в ростовских СМИ появилась информация о том, что в городской больнице №20 13 пациентов скончались из-за отсутствия кислорода для искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что в медучреждении не успели пополнить запасы газа.

Глава Минздрава РФ поручил Росздравнадзору по Ростовской области начать проверку в ростовском госпитале.