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Главврач горбольницы в Ростове скончался от ковида после скандала с ИВЛ

Марьям Ибрагимова
26 октября, 2020 14:00
1 мин
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Ростове-на-Дону умер главный врач скандальной городской больницы № 20 и депутат областного парламента Юрий Дронов. В начале месяца он попал в реанимацию с тяжелой формой коронавирусной инфекции, сообщает 161.RU.

Информацию о смерти Дронова подтвердили и начальник управления по информационной политике регионального заксобрания Геннадий Гордеев.

«Получается, себя не уберег. Он действительно болел коронавирусом с тяжелым поражением легких – это факт. Очень быстро у него, к сожалению, развивалась болезнь», – цитирует Гордеева Telegram-канал «Подъем».

Ранее в ростовских СМИ появилась информация о том, что в городской больнице №20 13 пациентов скончались из-за отсутствия кислорода для искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что в медучреждении не успели пополнить запасы газа.

Глава Минздрава РФ поручил Росздравнадзору по Ростовской области начать проверку в ростовском госпитале.

темы
коронавирус
больница
Ростов-на-Дону
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