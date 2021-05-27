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В AstraZeneca сравнили данные после прививок главного конкурента
27 мая, 2021 07:19
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Cecilia FabianoLaPresse Global Look press
В компании AstraZeneca сравнили данные о летальных исходах после прививок вакциной от коронавируса Pfizer. Об этом говорится в докладе шведско-британской фармацевтической фирмы.
Согласно проведенному анализу, количество смертей после прививок препаратом Pfizer в 6 европейских странах значительно больше, чем после вакцинации AstraZeneca.
Общее число летальных исходов на каждый миллион введенных доз вакцин во Франции, Германии, Британии, Норвегии, Австрии и Италии у Pfizer почти в 3 раза больше, чем у AstraZeneca.
Проведенный шведско-британской фармацевтической компанией анализ свидетельствует о гораздо большем риске для тех, кто прививается препаратом от Pfizer, пишет «РИА Новости».
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