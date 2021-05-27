В AstraZeneca сравнили данные после прививок главного конкурента

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В компании AstraZeneca сравнили данные о летальных исходах после прививок вакциной от коронавируса Pfizer. Об этом говорится в докладе шведско-британской фармацевтической фирмы.

Согласно проведенному анализу, количество смертей после прививок препаратом Pfizer в 6 европейских странах значительно больше, чем после вакцинации AstraZeneca.

Общее число летальных исходов на каждый миллион введенных доз вакцин во Франции, Германии, Британии, Норвегии, Австрии и Италии у Pfizer почти в 3 раза больше, чем у AstraZeneca.

Проведенный шведско-британской фармацевтической компанией анализ свидетельствует о гораздо большем риске для тех, кто прививается препаратом от Pfizer, пишет «РИА Новости».

Канадцы продолжают умирать от вакцины AstraZeneca.