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В AstraZeneca сравнили данные после прививок главного конкурента

Дмитрий Байков
27 мая, 2021 07:19
1 мин
Дмитрий Байков
27 мая, 2021 07:19
1 мин
Cecilia FabianoLaPresse Global Look press
Cecilia FabianoLaPresse Global Look press

В компании AstraZeneca сравнили данные о летальных исходах после прививок вакциной от коронавируса Pfizer. Об этом говорится в докладе шведско-британской фармацевтической фирмы.

Согласно проведенному анализу, количество смертей после прививок препаратом Pfizer в 6 европейских странах значительно больше, чем после вакцинации AstraZeneca.

Общее число летальных исходов на каждый миллион введенных доз вакцин во Франции, Германии, Британии, Норвегии, Австрии и Италии у Pfizer почти в 3 раза больше, чем у AstraZeneca.

Проведенный шведско-британской фармацевтической компанией анализ свидетельствует о гораздо большем риске для тех, кто прививается препаратом от Pfizer, пишет «РИА Новости».

Канадцы продолжают умирать от вакцины AstraZeneca.

Ранее по теме:  На фоне сообщений о смерти после вакцинации Pfizer сокращает поставки в Европу
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ТЕГИ
Коронавирус
Общество
Вакцина
Смертность
AstraZeneca
Pfizer
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