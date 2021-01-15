На фоне сообщений о смерти после вакцинации Pfizer сокращает поставки в Европу

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Компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины от COVID-19 в страны Европы. Об этом сообщил институт общественного здравоохранения Норвегии.

В Компании сокращение поставок объясняют модернизацией производственных мощностей.

Сколько времени Pfizer понадобится, чтобы возобновить прежние объемы поставок не сообщается, пишет «РИА Новости».

Напомним, что в Германии зафиксировано 10 летальных исходов после вакцинации препаратом Pfizer. В Норвегии после прививки по меньшей мере 23 человека скончались. Также сообщается о серьезных побочных эффектах, которые испытывают вакцинированные.

Итоги вакцинации Pfizer во Франции: аллергия и тахикардия. Еще один человек скончался.

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