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На фоне сообщений о смерти после вакцинации Pfizer сокращает поставки в Европу

Дмитрий Байков
15 января, 2021 15:48
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фото: Pixabay

Компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины от COVID-19 в страны Европы. Об этом сообщил институт общественного здравоохранения Норвегии.

В Компании сокращение поставок объясняют модернизацией производственных мощностей.

Сколько времени Pfizer понадобится, чтобы возобновить прежние объемы поставок не сообщается, пишет «РИА Новости».

Напомним, что в Германии зафиксировано 10 летальных исходов после вакцинации препаратом Pfizer. В Норвегии после прививки по меньшей мере 23 человека скончались. Также сообщается о серьезных побочных эффектах, которые испытывают вакцинированные.

Итоги вакцинации Pfizer во Франции: аллергия и тахикардия. Еще один человек скончался.

Украинский политик хочет приехать в Россию и вакцинироваться «Спутником V».

темы
Европа
общество
коронавирус
вакцина
Pfizer
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